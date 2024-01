Chiara Ferragni dall’avvocato divorzista? Arriva la smentita dal suo team

Chiara Ferragni avvistata nei pressi di un avvocato divorzista? Dal suo team arriva la secca smentita

Mentre la burrasca continua a soffiare forte sul suo impero, pare che a soffrire sia pure la vita sentimentale di Chiara Ferragni. Da settimane, infatti, si susseguono voci di una crisi familiare, di acque molto agitate tra lei e il marito Fedez. Lei non avrebbe gradito le sue ultime esternazioni contro la stampa, considerate l’ennesimo modo per attizzare il fuocoproprio mentre lei è impegnata a spegnerlo. Ma questa sarebbe solo la celebre ultima goccia di un vaso già pieno. Non è la prima volta, del resto, che si parla di una crisi tra i due. Tutti ricordiamo lo scorso Sanremo: lei protagonista sul palco, il bacio tra il rapper e Rosa Chemical, i riflettori rubati e i silenzi delle settimane successive, fino alla serie-reality di famiglia The Ferragnez che ha mostrato i retroscena di una crisi poi rientrata. Ma ora, come raccontano fonti vicine a Vanity Fair, la faccenda sarebbe più seria.



Nel pomeriggio del 19 gennaio Chiara Ferragni è stata vista entrare nel palazzo, in zona Porta Venezia a Milano, in cui si trova lo studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d’Italia. Chiara è arrivata da sola, accompagnata dal suo autista, ed è sparita dietro a un grosso portone. Cos’è successo dentro quelle mura non è e non sarà pubblico, almeno per il momento. Per Chiara Ferragni e Fedez, sposati dal settembre 2018, tutti ci siamo sempre augurati il lieto fine. Ed è ancora così.

Il team di comunicazione che assiste Chiara Ferragni comunque sentito da Vanity Fair, smentisce che Chiara si sia recata da un avvocato divorzista.

Stefano Mauri