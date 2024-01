Maretta tra Chiara Ferragni e Fedez? Il rapper smentisce la crisi a gran voce

Non c’è tregua per i Ferragnez? Mah… apparentemente Chiara Ferragni e suo marito Fedez divisi nelle stories di Instagram ecco hanno indirettamente ‘alimentato’ voci di aria di crisi. Pure il solitamente settimanale “Chi”, con un articolo ad hoc ha messo sotto la lente di ingrandimento diversi aspetti della vita dell’influencer più famosa d’Italia, a partire dal rapporto col marito. Rumors invece sostengono che la coppia più social del mondo stia vivendo questi giorni a modo suo, magari progettando un’altra stagione della serie ‘The Ferragnez’ per raccontare poi il tutto.

Nelle scorse ore però è arrivata, in tal senso, una svolta, con una notizia, ribattuta, proposta da molti giornali online, tra cui Fanpage.it col seguente pezzo: “Chiara Ferragni e Fedez in crisi: il patrimonio, la fuga dei brand e la fiducia minata dei followers”, condiviso anche sul profilo Instagram della testata. Ed è proprio qui che, in modo diretto e deciso, è intervenuto Fedez. Il cantante ha, infatti, commentato il post, scrivendo: “Mamma mia, quante str***ate che scrivete”, seguito dall’emoticon della faccina perplessa. Un modo, insomma, per smentire la presunta crisi familiare e tranquillizzare le migliaia di fan già in fibrillazione. Insomma, tra il rapper e Chiara Ferragni, provati dal ‘Caso Pandori’, aspettando nuovi sviluppi, beh è tutto Ok!

Stefano Mauri