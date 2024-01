Annalisa ha un pezzo ‘Sinceramente’ forte per il Festival di Sanremo 2024

Annalisa, artista che non ha certo bisogno di presentazioni, tornerà sul palco dell’Ariston con l’inedito ‘Sinceramente’, brano scritto con e per lei da Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, Paolo Antonacci Stefano Tognini.

Ebbene, dopo le prime prove, intervistata dalla Rai, Annalisa Scarrone ha condiviso le sue primissime impressioni: “Direi che è andata molto bene e abbiamo messo tutte le cosine a posto. Molta emozione perché comunque è la prima prova in assoluto di questo pezzo, la prima volta che lo canto dal vivo, la prima volta con l’orchestra. Molto emozionante. La magia che crea è sempre speciale, è anche qualcosa che si costruisce di volta in volta. La prima volta che l’ascolti e lo provi, insieme all’orchestra è diversa dalla seconda, dalla terza, dalla quarta. È qualcosa che sta crescendo. Io sento questa energia e non vedo l’ora di essere sul palco di Sanremo. Il Festival è sempre emozionante, è un vortice per restare in tema del mio disco, un vortice di emozioni, una cosa importantissima. Quindi non è la prima volta per me, ma è sempre un po’ come se lo fosse”. Ebbene, ‘Sinceramente’ è un pezzo molto forte, nelle corde di Annalisa, Pop Star che voleva tirar fuori questa canzone.

Qualche anticipazione sull’atteso ritorno all’Ariston della cantautrice che sta battendo tutti i record? Il testo, carico di significato (Antonacci scrive divinamente) e la voce, coinvolgente, di Annalisa, vedrete trasmetteranno un’emozione intensa al pubblico sanremese. E tra i rumors più intriganti c’è la possibilità di un duetto con Elodie nella serata cover. Ma l’argomento, per ora è avvolto nel mistero.

Stefano Mauri