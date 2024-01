Belen Rodriguez: “In un paese maschilista se non funzioni prendono una più giovane. Non sono quella che ero a 20 anni”

Belen Rodriguez dopo aver parlato in tv, a Domenica In, della sua caduta e ‘rinascita’, ecco ha rilasciato anche la prima intervista cartacea. A Chi nel numero in edicola la showgirl 39enne sottolinea: “Ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità. Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile.

Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un Paese maschilista, se non hai più il cu*o sodo non funzioni e prendono una più giovane. Quando non stai bene si vede anche da fuori. Chi mi sta vicino mi guardava e mi diceva: ‘Non sei felice’, ‘Hai gli occhi tristi’ e io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste”.

