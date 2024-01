Fedez? Attacca i giornalisti appostati sotto casa e ‘sembra’ Salvini: “Ecco la priorità del giornalismo italiano”

Mentre il nome di Chiara Ferragni riempie le pagine di giornali e siti d’informazione, indagata per truffa dopo il caso del pandoro Balocco ‘griffato’, suo marito Fedez beh si è alterato, indirettamente citando Matteo Salvini, con i giornalisti. In una storia pubblicata su Instagram, il rapper – recandosi in auto verso il suo nuovo super attico a Milano – inquadra i cronisti appostati e commenta in maniera sarcastica con una sua collaboratrice in auto: “Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente. Guardali. Mio Dio, le priorità dell’informazione italiana”.

Non contento, poi ha attaccato anche Myrta Merlino: “Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma…”



In diretta Myrta Merlino ha replicato a Fedez, facendogli notare che l’attenzione dei media – che tanto ha sfruttato negli anni – arriva sia nella buona che nella cattiva sorte. Il rapper ha quindi impugnato di nuovo lo smartphone e ha risposto: “Sei liberissima di venire sotto casa mia, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento, che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni. A me questa retorica del ‘siete diventati famosi attraverso i mass media’ non piace, perché noi lo siamo diventati con il nostro ditino e il nostro telefonino. E io credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo”.

Ah che tempi battaglieri per i Ferragnez.

Stefano Mauri