Emma Marrone e il suo Festival di Sanremo in ‘Apnea’. E ‘Souvenir’ è Disco d’Oro

“Sono davvero felice. Grazie a tutti voi per il supporto. Grazie perché amate questo album infinitamente. Vi sono grata per tutto ciò che sta accedendo di bello nella mia vita e nella mia musica. Vi amo da morì”… Eh già: meritatamente, ‘Souvenir’, il nuovo album manifesto di Emma Marrone è Disco d’Oro. E l’artista, via social ha ringraziato il suo meraviglioso popolo. Il nuovo lavoro dell’artista salentina è il più venduto di tutto la sua straordinaria carriera: doppio Platino ‘Taxi sulla luna’, cantata con Tony Effe, ‘Mezzo Mondo’ è Platino e, la bellissima ‘Iniziamo dalla fine’ è d’Oro.

E con ‘Apnea’, Emma parteciperà al Festival di Sanremo 2024. Reduce dal successo strepitoso incontrato col tour, ‘Souvenir in da club’, il viaggio con cui ha presentato al pubblico, in modo esclusivo i brani del nuovo album Souvenir: ritorno alle origini, in un luogo intimo e rock and roll in cui incontrare i propri fan per condividere tutte le emozioni e i colori del suo nuovo album, il prossimo 11 novembre, l’artista dalla voce che graffia, tornerà live al Mediolanum Forum di Assago – Milano, per un super concerto dei suoi. Ora l’attesa è tutta per ‘Apnea’, il brano sanremese scritto dalla stessa Emma, con Davide Petrella, Paolo Antonacci e Julien Boverod in arte Jvli, pezzone che farà cantare, gridare, ballare ed emozionare.

Stefano Mauri