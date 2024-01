Amadeus tra la tentazione del sesto Sanremo, Chiara Ferragni e la politica

Manca un mese dall’inizio del Festival di Sanremo e Amadeus al quotidiano La Repubblica ha rivelato come vive questi giorni intensi: “Tutto sotto controllo. Non vivo con ansia, ma con entusiasmo. Spero che per il Paese sia una bella settimana. Mi rende orgoglioso, ma il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema ha spiegato. Il Festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza. Se sono stato attaccato da destra a sinistra, vuol dire che sono una persona libera. Penso solo al bene del programma, non a farmi amicizie che possono tornarmi utili. Mai fatto nella vita, non inizio a farlo a 61 anni. Provo dispiacere per chi vive questa situazione

Chiara Ferragni è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Pippo Baudo durante un famoso pranzo in cui mi diede preziosi consigli che mi aprirono gli occhi. “Ricordati che le polemiche faranno parte di Sanremo, se non ci saranno, non sarà Festival”. E sull’eventualità del sesto Festival consecutivo, che ne pensa Ama: “Darò una risposta alla Rai appena finito il Sanremo 2024”.

Stefano Mauri