Radu Dragusin il grande rimpianto della Juve di Fabio Paratici

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, nei giorni scorsi ha parlato del mercato della Serie A e di un ex Juve come Radu Dragusin, oggi al Genoa e nel mirino di diverse squadre: “Gli avevano dato un mese di tempo per dimostrare, adesso è ancora lì, insostituibile. Dragusin è una miopia della Juve che lo ha perso per un piatto di noccioline o quasi, un’altra ‘prodezza’ di Fabio Paratici dopo quella relativa a Romero.

Adesso Dragusin non vale 5 o 6, ma almeno 30 e il Tottenham ci sta facendo molto più di un pensierino. Il signor Radu non soltanto fa il suo, alla grande, in difesa ma si toglie lo sfizio – ormai un’abitudine – di segnare gol pesanti. Di sicuro un rimpianto per chi pensava di valutarlo come se fosse un piatto di bruscolini“.

Già cosa si è persa la Vecchia Signora bianconera lasciando andar via, senza credere nelle sue potenzialità o per motivi fisiologici, il bravissimo Dragusin? Grande talent scout, Paratici, dopo il frettoloso divisorio di Marotta dalla Juve, beh ha dimostrato che fare il direttore generale è un discorso un po’ più complicato che scovare talenti, no? Per fortuna ora la Juventus ha cambiato rotta.

Stefano Mauri