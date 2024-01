Roma, vuoi ripartire dopo l’addio del diesse Pinto? Vai su Francesco Totti, Ricky Massara e Antonio Conte

Rottura clamorosa a Roma, o cronaca di un addio annunciato, quella della risoluzione consensuale del contratto di Tiago Pinto a partire dal prossimo 3 febbraio? Mah, forse la bilancia propende verso la seconda ipotesi. Ecco il comunicato ufficiale: “L’AS Roma e Tiago Pinto comunicano la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto con effetto a partire da sabato 3 febbraio 2024. L’AS Roma – si legge nella nota ufficiale diramata nelle scorse ore dal club giallorosso – esprime gratitudine a Tiago Pinto per l‘incrollabile dedizione e il duro lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni e gli augura le migliori fortune per il futuro. Ringraziamo Tiago per l’incessante impegno che dal primo giorno ha profuso per tutta l’area sportiva, dalla Prima Squadra maschile al Settore Giovanile, fino al Dipartimento Femminile. Il suo mandato terminerà alla fine della sessione invernale del calciomercato. Il processo di individuazione del nuovo direttore sportivo è in corso e saremo lieti di poterlo annunciare nelle prossime settimane”. Già, ma di chi ripartirà il team giallorosso? Allora, nomi in giro non ce ne sono tanti, ma un bel terzetto composto dal Totem romanista Francesco Totti nelle vesti di vicepresidente operativo, Ricky Massara in quelle di direttore sportivo e Antonio Conte in panchina, salutando quindi pure quel volpone di mister Josè Mourinho, male non sarebbe per i futuri orizzonti giallorossi, no? Conte comunque, cercato pure, ripetutamente, dal Napoli, beh avrebbe una pazza voglia di Milan.

Stefano Mauri