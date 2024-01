Gianluca Vialli: Rapallo dedica una via all’indimenticabile campione cremonese che sognava di rilanciare la Sampdoria

E’ tutto pronto a Rapallo per l’intitolazione di una via a Gianluca Vialli, morto a inizio 2023 a causa di un tumore al pancreas e indimenticabile campione cremonese. Il viale tra lo stadio Macera e via della Libertà ora porterà il nome della stella del calcio che ha reso grandi, oltre che la Cremonese, la Sampdoria, la Juventus e il Chelsea. E’ dello scorso marzo la domanda per l’intitolazione della via da parte di due consiglieri comunali che hanno poi ottenuto l’assenso di tutta l’amministrazione e la necessaria deroga dalla Prefettura per un’intitolazione prima dei 10 anni dalla scomparsa. l prossimo 7 gennaio, durante la finale di Supercoppa Frecciarossa tra le femminili di Roma e Juventus che si giocherà allo stadio Zini di Cremona, la suggestiva intitolazione a Vialli del settore distinti. Ospiti d’eccezione la cantante Arisa e la content creator Lisa Offside.

Una celebrazione, nel giorno della scomparsa, ricorderà a Cremona il campione nella parrocchia di Cristo Re, venerdì 5 alle 18.30. Massimo Mauro, amico ed ex collega di ‘StradiVialli’ in un’intervista al Secolo XIX ha raccontato un retroscena particolare. “Gianluca voleva diventare presidente della Samp. È risaputo. Non conosco i motivi per cui quella trattativa non è andata a buon fine. La mia sensazione è che ci fosse un socio di Gianluca che evidentemente alla fine non era così convinto di prendere il club, altrimenti l’avrebbero fatto. In quella vicenda non bastava da sola la spinta di Gianluca, l’amore verso la Sampdoria… bisogna essere onesti. C’erano da accollarsi dei debiti e i fondi non hanno tutto questo amore per il calcio. Una enorme mano gliela aveva data Edoardo Garrone, persona eccezionale. Per noi e la nostra Fondazione è fondamentale, ci è accanto da vent’anni. Ha sempre avuto un rapporto straordinario con Gianluca”

Stefano Mauri