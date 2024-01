Notte di San Silvestro in casa per Chiara Ferragni e Fedez

Quindi non ci sono stati viaggi per la famiglia Ferragnez tra la fine del 2023 e il 2024 appena iniziato. A seguito dello scandalo del pandoro Balocco gli account social di Chiara Ferragni sono silenziosi da giorni e gli unici aggiornamenti vengono dal profilo Instagram di Fedez.

Dalle storie pubblicate dal rapper risulta che la famiglia abbia scelto di rimanere a casa per le feste natalizie, dopo aver passato il 25 dicembre a Milano, i programmi non sono cambiati nemmeno per capodanno. Nessuna vacanza extra lusso, quindi per i Lucia-Ferragni che hanno passato l’ultimo dell’anno nel nuovo attico di City Life.

E per l’occasione Chiara Ferragni è tornata a farsi vedere sui social. In un video postato dal marito Fedez, intorno alle 21, l’influencer ed imprenditrice, nella sua casa milanese e’ apparsa intenta a festeggiate il ‘capodanno dei bambini’ in anticipo alle 9 insieme alla madre e alla sorella. E’ apparsa sorridente e serena mentre scherza con i figli tra stelle filanti e trombette.

Ah… dopo diverse segnalazioni via social sul ritardo della consegnadi alcuni ordini effettuati sul canale e-commerce dei prodotti di Chiara Ferragni, Fenice Srl, società licenziante dei marchi dell’imprenditrice e influencer, ha fatto sapere — in una nota stampa — “di essersi prontamente attivata per fronteggiare il disguido imputabile a un picco di vendite avvenute nel periodo del Black Friday”.

Stefano Mauri