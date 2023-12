E’ una Juve bestiale: tiene dietro, non va in tilt ed è seconda in classifica

Una stoccata di Rabiot basta alla Juventus per stendere la Roma e portarsi a -2 dall’Inter. Tre punti pesantissimi per i bianconeri che salgono a quota 43 e tornano a far sentire il fiato sul collo a Inzaghi.



Giuseppe Bergomi, talent di SKY, ha parlato al termine della sfida fra Juventus e Roma, terminata appunto 1-0 per i bianconeri, analizzando la fase difensiva instillata da Massimiliano Allegri nei suoi giocatori. “C’è una tenuta mentale pazzesca, una durezza. E sono caratteristiche che si allenano, ci sono dei momenti della partita in cui si mettono negli ultimi trenta metri, punte incluse. Se non sei bravo nelle preventive loro ti ripartono e ti fanno male, anche nel primo tempo ci sono stati due o tre contropiedi, anche se non sono sfociati poi in una conclusione pericolosa tipo la rovesciata di Vlahovic”.

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, analizza così ai microfoni di DAZN la sfida vinta di misura contro la Roma: “Giocare contro la Roma non è mai semplice, è stata una bella partita. Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di situazioni ma la squadra è rimasta compatta. Nel secondo abbiamo approcciato bene, potevamo segnare anche il secondo gol, era importante vincere per allungare su quelle dietro. Abbiamo fatto 43 punti che sono tanti, vediamo quanti saranno alla fine del girone d’andata”.

