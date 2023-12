Chiara Ferragni perde consensi social, la sorella Valentina festeggia il suo compleanno

Inevitabilmente, dopo il ‘Caso Pandoro’, Chiara Ferragni viene vista oggi sotto una luce diversa, rispetto al recente passato. E pure il rapporto tra l’influencer e i follower risulta inevitabilmente modificato da questo pasticcio da decifrare.,

Il quotidiano Il Giornale ha documentato le lamentele di diverse clienti che hanno fatto acquisti nello store dell’influencer e non hanno mai ricevuto i prodotti, senza riuscire, per il momento, nemmeno a ottenere il rimborso. Il caso è stato ora attenzionato dal Codacons, che intende vederci chiaro: “Nell’esclusivo interesse dei consumatori, e nel rispetto dei nostri fini statutari, abbiamo deciso di presentare sul caso un esposto alla procura della Repubblica di Milano”

Intanto in rete, l’immagine dell’influencer continua a perdere smalto. La Ferragni, dallo scoppio del caso due settimane fa, ha perso oltre 100mila follower e pure Fedez registra un calo di ‘seguici’, ma a differenza della moglie, ha tentato un ritorno sui social, ignorando le polemiche.

Intanto proseguono le attività di indagine delle procure. L’ultima ad aver avviato l’inchiesta è Trento e anche questo caso è stato aperto un fascicolo conoscitivo modello 45, senza imputati e capi di imputazione. La procura di Milano ha già acquisito i documenti in base ai quali l’Antitrust ha comminato la sanzione alle due società di Ferragni e all’azienda dolciaria. Dal giorno del video di scuse per l’affaire pandori si era tenuta lontana, eccezion fatta per una piccola “apparizione” in un video di Fedez, quando aveva dato il cinque alla piccola Vittoria che giocava al dottore.



Ora la presenza di Chiara sembra essere più attiva, ma limitata a qualche like lasciato in silenzio qua e là: molti hanno notato quello messo al post di papà Marco insieme a Valentina, la sorella di Chiara che ha compiuto gli anni. A proposito: in occasione della festa, intima, per il compleanno di Valentina, non è sfuggita la scritta ironica sulla torta: “31 ma ancora Rimorchio i 2000”, con dedica al fidanzato Matteo Napoletano.

Stefano Mauri