Con meno presenza, Chiara Ferragni comunque segue i social in questi giorni complicati

Chiara Ferragni, a modo suo, senza essere invasiva, ecco è tornata a dare segno di sé sui social. Dal giorno del video di scuse per l’affaire pandori si era tenuta lontana, eccezion fatta per una piccola “apparizione” in un video di Fedez, quando aveva dato il cinque alla piccola Vittoria che giocava al dottore. Adesso la presenza di Chiara sembra essere più attiva anche se limitata a qualche like lasciato in silenzio qua e là: molti hanno notato quello messo al post di papà Marco insieme a Valentina, la sorella di Chiara che ha compiuto gli anni.



Ma in realtà “apprezzamenti” virtuali sono stati lasciati anche i post più recenti di Fedez. Per il resto nessun commento, foto o video. Intanto intorno a lei la situazione si smuove come hanno sottolineato suoi legali recentemente: “Pronti a collaborare con qualunque Procura d’Italia in attesa di ’chiarezza’ su chi siano i magistrati competenti a indagare e con cui interloquire”. Eh già… gli avvocati dello studio legale Bana di Milano, che assistono Chiara Ferragni, escludono l’esistenza di reati sul caso dei ’Pandoro Pink Christmas’ di Balocco e la ’mancata’ beneficenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Si dicono tranquilli, pronti a fornire chiarimenti agli inquirenti ma stigmatizzano il ’gioco al massacro’ sulla propria assistita. Già in tanti attaccano la Ferragni ora, ed è il momento più duro per l’influencer di Cremona, professionalmente parlando.

Stefano Mauri