Chiara Ferragni, la tuta del pentimento non esaurita e le colpe che ha, o non ha…

Non è stato l’ultimo miracolo di Chiara Ferragni quello della tuta grigia Laneus da 600 euro indossata e bagnata dalle lacrime nel famoso video di scuse per il pasticcio del pandoro rosa Balocco. Il capo non è andato esaurito in seguito a quel video, ma risultava «sold out» già otto giorni prima.

Il 10 dicembre infatti l’account Tumbir “chiaraferragniwardrobe”, che posta ogni capo indossato dalla influencer su Instagram svelandone marca e prezzo, segnalava che la tuta grigia era esaurita e quindi non più acquistabile. Ok la notizia, come riportano vari siti, compreso Open rappresenta un dato oggettivo e va data e sottolineati. Detto ciò, mai Chiara Ferragni aveva dichiarato, detto o segnalato che, tale capo d’abbigliamento era andato esaurito grazie al suo video del pentimento. Altri infatti, magari in modo un po’ superficiale senza documentarsi bene, oppure per creare l’effetto, si erano espressi in tal senso. Ma ora quel che conta è dare contro a Chiara da Cremona la quale, per carità non è una Santa, ma non merito nemmeno l’accanimento, no?

