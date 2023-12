Chiara Ferragni attaccata da Simona Izzo per l’affaire Pandori. Matano la difende alla ‘Vita in Diretta’

Le vacanze di Natale e Capodanno più difficili di sempre per Chiara Ferragni ? Sì senza dubbio. Dopo lo scoppio del caso Balocco, infatti, l’influencer e imprenditrice cremonese è corsa ai ripari affidandosi al silenzio e a una task force di esperti nella gestione delle crisi aziendali (guarda). Ma la svolta arriva dalla Guardia di Finanza che sta raccogliendo gli atti sulle due operazioni pubblicitarie e di beneficienza (pandori e uova) su delega del procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, che indaga sul caso. Non si tratta ancora di una formale acquisizione di atti conseguente ad un provvedimento emesso dal pm (che potrebbe arrivare nei prossimi giorni), come racconta il Corriere della sera, ma solo di una raccolta di documentazione da fonti aperte, come è il provvedimento emesso il 14 dicembre scorso dall’Antitrust dopo gli esposti di Codacons e Assourt.



Intanto, inevitabilmente, nelle trasmissioni pomeridiane di parla soprattutto del l’affaire pandori. La compagna del cremonese d’origini per parte del padre (regista e figlio del grande Ugo) Ricky Tognazzi, Simona Izzo alla ‘Vita in Diretta’ ha detto la sua sull’imprenditrice digitale ed è stata molto netta: “Attenuante perché ha donato un milione di euro? E allora? Per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda… Sono carriere fondate sul niente, fondate sull’apparenza… Bisogna essere molto belle, avere una madre molto mediatica. Perché la mamma delle Ferragni (Marina Di Guardo) è una stilista ad esempio. Lei è la donna che ha creato la fortuna di sua figlia. Sì è una scrittrice, ma anche stilista. Tanto è vero che la ragazza è cresciuta su internet, è sempre stata fotografata da quando era piccola”. A prendere le difese di Ferragni, puntualizzando i fatti, ci ha pensato il conduttore, Alberto Matano che ha fatto notare come ci sia una “grande capacità imprenditoriale” e, altro fatto innegabile, come lei abbia “percepito quello che sarebbe poi stato lo sviluppo dei social e dei media in generale.



Non si tratta di una cosa così semplice”. Mentre il caso Ferragni-Balocco arriva anche in Procura a Prato, già… i salotti televisivi sussurrano.

Stefano Mauri