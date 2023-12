Chiara Ferragni: profilo basso e un pool di professionisti per ripartire

Chiara Ferragni, dopo aver pubblicato il video – Instagram, dove chiedeva scusa per l’affaire Pandoro, ecco, salvo una breve apparizione al parco Sempione di Milano, coi figli e la mamma, beh è letteralmente sparita. C’è chi sostiene che sia a casa distrutta e chi ritiene sia in procinto di partire per le vacanze. Alcuni spunti sono arrivati da alcuni video che Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram e Tiktok. Già il rapper ha condiviso sul suo profilo Tiktok un video in cui riprende la piccola Vittoria mentre gioca con il suo Cicciobello bua, mentre spegne la batteria del pupazzo per farlo smettere di piangere. E proprio in quel momento si sente la voce di Chiara Ferragni che però non viene mai inquadrata, che dice: “Che cosa facciamo? Lo spegniamo. Brava amore”.



Eh già, l’imprenditrice cremonese ha passato il Natale nel suo super attico a due piani in zona Citylife, a Milano. Ma nel mentre lavora su quella che è la più grande crisi lavorativa che abbia mai affrontato nella sua carriera. O perlomeno, spiega il quotidiano La Stampa, a lavorare è il suo staff, una task force con ben due studi legali. Il primo citato dal quotidiano torinese, è quello di Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti legali, societari e civilistici della vicenda del Pandoro Balocco. Mentre per gli aspetti penali il caso passerebbe nelle mani di Marcello Bana. A fare il trait d’union tra le due realtà è l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba. Obiettivo comune delle tre realtà è quello non solo di arginare la perdita dei followers dell’influencer: 100 mila in meno di una settimana, ma di salvare soprattutto i contratti con brand internazionali e italiani. Specie dopo l’addio di Safilo che ha interrotto ogni collaborazione con l’imprenditrice digitale.

Stefano Mauri