Brava Emma Marrone hai ragione: “Siamo diventati brutti”.

Emma Marrone ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha risposto alle polemiche generate dal fatto che abbia deciso di trascorrere il giorno di Natale in una caserma dei vigili del fuoco. Ma qual è il motivo di tanta discussione? Perché mai sarà stata attaccata dagli haters per questo suo gesto? E, soprattutto, come avrà risposto a questo duro attacco?

“Siete brutte persone. Mi ero ripromessa di non fare questo tipo di video, però sto leggendo delle polemiche veramente allucinanti, quindi metto due puntini sulle i: la polemica è ‘siccome è Emma Marrone, il giorno di Natale sta in Caserma’. No. C’erano tutti i familiari, i bambini, i genitori, in caserma con me, quel giorno, a festeggiare il Natale con i nostri cari, ed è ovvio che se fosse suonato l’allarme sarebbero scappati via a fare il loro lavoro”. Così parlò Emma Marrone, artista vera, cantante dalla voce che graffia e bella persona.



Ah come siamo diventati brutti: come si fa a criticare chi, senza nuocere al prossimo, rispettando tutto e tutti, ecco ha deciso di passare tra i familiari il 25 dicembre? Questo senza dimenticare il fatto che Emma è sempre in prima fila a fare del bene. Talvolta il web è proprio una giungla.

