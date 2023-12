Leonardo Bonucci vuole la Roma e la serie A

La Roma pensa a Leonardo Bonucci per sopperire alle assenze in difesa? Sembra di si’ poiché con Smalling, il cui ritorno è un enigma, Ndicka, prossimo alla partenza per la Coppa d’Africa, ecco la società giallorossa sta valutando se ingaggiare l’ex juventino, considerato un profilo di esperienza pronto a entrare immediatamente in campo, per sopperire appunto alle assenze. Ma i tifosi non ci stanno. L’ex difensore della Juventus ha però voglia di tornare in Italia con la sua avventura allo Union Berlin che non è così idilliaca come sperava.

Tornando alla tifoseria giallorossa, beh il pensiero di avere in rosa uno come Bonucci ha scatenato i tifosi della Roma che sui social hanno riversato tutta la loro rabbia. In molti hanno ricordato i vecchi screzi che ci sono stati con l’ex juventino, come ad esempio la foto pubblicata nel 2014 dopo la partita vinta con i giallorossi proprio grazie a un suo gol. Detto ciò davvero Bonucci può diventare il punto di forza del team romanista?

Stefano Mauri