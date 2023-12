C’è maretta tra i Ferragnez causa l’affaire pandoro? Sussurri agitano il gossip

Rumors dai media, arrivano in merito a nuovi gossip su Chiara Ferragni dopo il caso del pandoro Balocco che ha travolto la sua vita professionale e privata. A quanto pare Fedez sarebbe furioso perché, come scrive Linkiesta, “era all’oscuro di tutto”. Il rapper avrebbe scoperto solo dopo la multa dell’Antitrust quanto accaduto e per questo avrebbe costretto la moglie a fare la donazione spontanea di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino, annunciata da Chiara nell’ormai famoso video del pentimento.



Dunque, secondo le ultime indiscrezioni Fedez sarebbe molto arrabbiato con Chiara Ferragni per il suo comportamento e il clima a casa Ferragnez non sarebbe dei migliori. Il cantante starebbe facendo di tutto per licenziare il manager della Ferragni, Fabio Maria D’Amato, da sempre il suo braccio destro. Intanto altre persone vicine alla coppia hanno parlato di una Ferragni “distrutta, rinchiusa in casa, sull’orlo di un crollo emotivo”.



Intanto, alla,vice: “È stata una stagione dura”, Fedez è tornato sui social, per rilanciare sul suo profilo Instagram un post di Muschio Selvaggio, il podcast che lo vede tra i protagonisti. Nel dare appuntamento su YouTube l’8 gennaio con Muschio Selvaggio “per una puntata devastante”, si sottolinea come: “Nessuno credeva alla sopravvivenza di Muschio Selvaggio, boicottato brutalmente per i primi episodi, aspettativa di vita minima. Eppure abbiamo lavorato duramente e con l’entusiasmo che avete piano piano accolto, supportando il progetto con tanti consigli, complimenti e critiche costruttive”.

Stefano Mauri