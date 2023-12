Chiara Ferragni, distrutta e provata dall’affaire pandoro è chiusa in casa da giorni

Da tanti giorni la foto di Chiara Ferragni campeggia sui siti di informazione di tutto il mondo. Il motivo? La maxi multa inflittale dall’Antitrust a seguito del caso dei pandori Balocco (oltre un milione di euro a due società a lei riconducibili), che ha scatenato una travolgente discussione pubblica, su internet come in tv. L’influencer di Cremona però dai social è sparita: non posta nulla, coi paparazzi, appostati sotto la nuova casa dei Ferragnez a Milano, in attesa di fotografarla. Ma lei non esce, è chiusa in casa da quando l’affaire Ferragni-Balocco è scoppiato. Ah la sua ultima immagine pubblica è di tre giorni fa, col video dello scuse che, anche in quel caso, ha fatto discutere. Per il look, per la scelta, per le parole, per l’espressione, per la tuta che ha indossato andata subito esaurita nelle vendite on line.



“È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni”: conferma all’esperta di moda del Tg2 Mariella Milani all’Adnkronos. Già quando vedremo in giro Chiara Ferragni?

Stefano Mauri