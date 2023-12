Emma Marrone: “Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio”

Bella, vera, lanciata, diretta, ispirata, bravissima, libera e unica, Emma Marrone sarà tra i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 e in queste settimane, in attesa di tornare a calcare il palco dell’Ariston, sta per concludere l’ultimo tour, Souvenir in da Club. Il 2024 si preannuncia un altro anno d’oro per Emma e anche per questo l’artista cresciuta nel Salento è stata scelta per la cover dell’ultimo numero di Grazia, un’occasione importante che la cantante ha deciso di sfruttare per parlare di un tema a lei molto caro: la libertà di mostrarsi come si vuole.

Emma, sempre molto diretta, ha ammesso di sentirsi una donna libera di essere com’è, senza alcun pregiudizio, anche se questo significa esporsi alle feroci critiche degli utenti dei social network: “Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l’avessero tutte. In America sul palco con un microbody c’è Christina Aguilera, ma anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nudo e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere”.

Così parò Emma Marrone, artista straordinaria e donna libera. E a novembre 2024, la cantautrice dalla voce che graffia tornerà a cantare al Mediolanum Forum di Assago a Milano.

Stefano Mauri