Chiara Ferragni dice la sua sulla multa arrivata dall’Antitrust: “Operazione benefica fatta in buona fede”

Chiara Ferragni nei guai con l’Antitrust con due società riconducibili all’imprenditrice digitale, multate per oltre un milione di euro per il caso del pandoro “griffato” Balocco. La stessa azienda dolciaria ha ricevuto una sanzione di 420mila euro. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) contesta alle tre società di aver attuato una pratica commerciale scorretta per aver pubblicizzato il “Pandoro Pink Christmas” lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Donazione che sarebbe sì avvenuta, ma mesi prima della messa in vendita del prodotto dolciario.

Così via Instagram, Chiara Ferragni ha commentato la decisione dell’Antitrust che l’ha multata pesantemente per l’operazione, legata ai pandori a sfondo benefico, del Natale 2022:

“Mi dispiace che dopo tutto l’impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte delle attività benefica, ci si ostini a vedere del negativo in un’operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede. Quella con Balocco è stata un’operazione commerciale come tante, ne faccio ogni giorno. In questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all’ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell’accordo. E sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing ora è lì in ospedale, è quel che più conta”.

