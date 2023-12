Giorgio Chiellini verso il ritorno alla Juve per fare il dirigente? Sarebbe una grande risorsa

Giorgio Chiellini, intercettato nei giorni scorsi dai media, ecco ha parlato dall’aereoporto di Torino. Il difensore è infatti tornato da Los Angeles dopo la fine della stagione in Mls e il suo ritiro dal calcio. Il difensore ha parlato così del ritiro dal calcio giocato: “Ho smesso di giocare pochi giorni fa. I messaggi dagli ex compagni? Ho il telefono pieno, ancora devo vedere tutto. La prossima settimana andrò a trovare Allegri, mentre sarò allo Stadium per Juve-Roma prima di tornare a Los Angeles. Ritorno alla Juve? Non lo so davvero”. Già, alla Juventus dietro la scrivania: da Boniperti a Tardelli, passando per Bettega e Nedved c’è sempre stato un uomo di football. E in tal senso, magari col ruolo di vicepresidente, Chiellini nella stanza dei bottoni bianconera non sfigurerebbe, no?

Stefano Mauri