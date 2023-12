Emma Marrone pazzesca tra ‘Souvenir’, ‘In Da Club’, ‘Festival di Sanremo’ e ‘Mediolanum Forum’

Domenica scorsa 3 dicembre, Emma Marrone, come molti altri artisti che hanno presentato dei loro brani ad Amadeus, per partecipare tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, durante l’annuncio del conduttore, impegnato a rendere nota la lista dei cantanti all’Ariston, era davanti allo schermo e quando ha sentito il suo nome non ha trattenuto la gioia, gridando emozionata e sincera. E non ha trattenuto le emozioni vi social nemmeno nelle scorse ore, Emma, quando ha reso noto quanto segue: “11.11.2024, Milano: Mediolanum Forum Assago.

Vi aspetto lì per ritrovarci e festeggiare tutti insieme quest’anno, un anno che è appena cominciato… Da Emma In Da Club, a Emma In da Forum, un anno dopo”.

Intanto, in tour (appunto ‘In Da Club’), per promuovere il suo nuovo album ‘Souvenir’, Emma Marrone sta trasportando il pubblico nel suo mondo musicale, dimostrando ancora una volta di essere nata per stare sul palco. Ed è un’ora e mezza di show in cui l’artista, coinvolgendo il fan, tira fuori la sua grinta, insieme ai musicisti Federica Ferracuti Federica (tastierista), Lucio Enrico Fasino (bassista), Donald Renda (batterista) e Rufio Raffaele Littorio (chitarrista). “Io non sono la migliore, sono Emma! – ripete spesso la cantante – Ho imparato a farmi meno problemi per sentirmi completamente a mio agio, il palco è l’unico posto dove mi sento sicura. Conosco i miei fan e sono che mi appoggiano in tutto. Per questo ho deciso salire sul palco praticamente in mutande. Mi senti bella, fresca e comoda. Per il resto, chi se ne frega niente. E comunque in un concerto il successo lo fa il pubblico”.

Stefano Mauri