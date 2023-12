Alessia Marcuzzi, in grandissima forma, è pronta e sexy per le feste. E voi?

Alessia Marcuzzi è tornata (posta e accende spesso il web) a far parlare di sé per alcuni scatti hot, o meglio, sensualintriganti, condivisi nelle scorse ore sui social; fotografie che hanno infiammato i fan. La conduttrice di Boomerissima è stata protagonista della campagna pubblicitaria natalizia per una famosa azienda di intimo e calze.

E, no… non è passata inosservata tra immagini sensualmagiche e il suo seguente commento postata su Instagram: “Direi che sono più che pronta per le feste”…

Ed ecco ora i post, di alcune colleghe della meravigliosa Alessia, folgorate sulla via delle sue foto: Andrea Delogu: “Ella peppa”, Giulia Salemi: “La tocchi sempre piano”, Fernanda Lessa: “Mi è arrivata la febbre”, Marina La Rosa: “Super gnocca”, Paola Minaccioni: “Da perdere la testa”. Potevano mancare le cattiverie e le acidità dei leoni o lenoesse da tastiera? Assolutamente no, eccone un sunto, preso dal sito Dagospia: “Ma state tutte impazzendo tutte mezze nude poi se fanno commenti poco gradevoli vi lamentate ma a una certa età un po’ di pudore bell’esempio”. “Sei pronta per una gran trombata”. “Sentire l’esigenza di essere sempre arrapante mi sembra svilente. Poi per carità, non esiste età, non ci sono pregiudizi, solo un discorso di contenuto. Contenta lei contenti tutti. Il mondo è pieno zeppo di belle donne che non hanno bisogno di esporsi. Questione di classe”. “Ma questa c’ha sempre 20 anni come funziona non ho capito”. Ah cosa si fa e si scrive per farsi illuminare dalla luce altrui.

Stefano Mauri