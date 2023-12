Elisabetta Canalis spettacolare in versione … intimo per le feste

Pure il leader della Lega Matteo Salvini, Ministro ai Trasporti ha messo il suo like via Instagram alle foto sexy di Elisabetta Canalis.

Già, se c’è una stagione in cui prestiamo particolare attenzione alla lingerie da indossare forse è quella delle feste. Rossa per Natale, sparkling per Capodanno tipo il completino intimo Intimissimi sfoggiato daElisabetta Canalis su Instagram, pensato proprio per essere sfoggiato nella notte più magica dell’anno.

Il completino intimo per Capodanno della conduttrice sarda è composto da un bustier a fascia con ferretto e coppa leggermente imbottita e un perizoma con cordini di strass e fianchetto regolabile, entrambi realizzati in velluto nero glitterato. Un mix e luminoso battezzato non a caso Shooting for the Stars: ideale per brillare come una stella. Il tempo per la Canalis non passa mai: è sempre più sensualmagica.

Stefano Mauri