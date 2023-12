Chiara Ferragni e il suo 2023 intenso, laborioso e ricco

L’obiettivo è quota 40 milioni di euro, dopo avere superato i 33 alla fine del 2022. Le società del gruppo di Chiara Ferragni sono molto vicine alla meta in questo 2023, aspettando anche i risultati del primo punto di vendita monomarca aperto questo autunno a Roma nella centralissima via del Babuino dalla neonata società Fenice retail srl, che dovrà occuparsi della vendita al dettaglio dei prodotti che hanno per marchio nome e cognome della influencer. Nonostante i risultati in continua crescita e un utile delle società del gruppo di poco inferiore agli 11 milioni di euro, Ferragni però ancora quest’anno risulta sostenuta da finanziamenti pubblici ancora legati alle leggi post Covid, sia pure per una cifra più piccola che in passato: 150.792,53 euro.



Intanto giovedì scorso, Chiara Ferragni da Cremona ha scelto un look squarciante per la finale di XFactor: abito nero midi in maglia a coste firmato Philosophy by Lorenzo Serafini con spacco laterale sensualintrigante.

Stefano Mauri