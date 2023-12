Al Bano: “Amadeus non ha nemmeno ascoltato il mio grande brano”

“La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai. Mi spiace per il brano: è dedicato allo Spallanzani. L’idea è stata dello stesso Vaia, (Francesco Vaia, il direttore generale dello Spallanzani, ndr). Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone perché non mi voleva Sanremo 2024, come concorrente visto il grande successo che ho avuto come superospite nel 2023 con Morandi e Ranieri. Però Sanremo, da sempre, è nato come gara, in gara hai l’adrenalina. A fare il superospite mi sono divertito ma la gara è un’altra cosa. E presentare il festival? Non ho L’età”. Così Al Bano ai microfoni di Un giorno da pecora, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio1.

Stefano Mauri