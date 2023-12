Si può tradire Belen Rodriguez con dodici amanti diverse? Ora la showgirl argentina è nuovamente felice però

Come avrà reagito Belen Rodriguez, che a Domenica In ha detto che l’ex compagno Stefano Di Martino, beh l’ha tradita addirittura con dodici donne, alle dichiarazioni del presentatore ballerino il quale, ospite da Fabio Fazio, aveva filosofeggiato che, quando una storia d’amore finisce ci sono sempre due verità, ma che lui, la sua non la dirà, per il momento, mai? Mah… secondo il sito molto informato sui fatti Dagospia, in un negozio di Brera a Milano di cui é cliente sussurrano che la showgirl non la smette di ridere. E che ha festeggiato per due giorni.

E infatti a vederla a cena dopo il programma con Mara Venier, la si è vista, la Belen appunto, felice come non mai vicino alla conduttrice di Domenica In con la quale ha una splendida amicizia. Con loro anche il di lei fidanzato Elio Lorenzoni raggiante, Ferzan Ozpetek, il regista che adora Belen… Già, la Rodriguez ha proprio voltato pagina e il suo annus horribilis sta volgendo al termine e in tv affrontando le sue insicurezze, spifferando tutti i dettagli della sua separazione. Belen ha parlato per la prima volta dopo mesi dall’addio a Stefano De Martino di quel che ha sofferto, della depressione che ha sconfitto e della nuova vita che la aspetta con Elio Lorenzoni. E chissà, magari nel 2024, i due potrebbero sposarsi.

Stefano Mauri