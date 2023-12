Elisabetta Canalis, bellissima e sexy, e tra i suoi ammiratori in rete c’è pure Matteo Salvini

Elisabetta Canalis, showgirl italiana, come un grande Vino Rosso, migliora ed evolve nel tempo, r con le sue sensuali fotografie… spopola sui social e in internet con tanti vip che lasciano traccia e pure qualche commento o complimento.

E non è nemmeno la prima volta che la showgirl – ex velina di Striscia la notizia – si è messa in posa per i marchi del gruppo Calzedonia fondato da Sandro Veronesi, brand che oltre ad Intimissimi e Calzedonia comprende anche altri marchi conosciuti come Tezenis, Falconeri, Atelier Emè, Signorvino e Antonio Marras. Nei giorni scorsi, il fondatore del gruppo ha deciso di cambiare il nome della holding, scegliendo l’anagramma del suo cognome: Oniverse.

Ah, il leader della Lega, nonché Ministro dei Trasporti e Infrastrutture, appassionato sovranista Matteo Salvini beh è un fan di lunga data della Canalis, che su Instagram usa lo pseudonimo di “littlecrumb”: in inglese significa “briciolina”, l’affettuoso nomignolo che da piccolissima le aveva dato suo padre. Il numero uno leghista apprezza i servizi fotografici di Elisabetta non troppo vestita, ma anche i filmati che ogni tanto posta sui suoi allenamenti e poi combattimenti di kick boxing in versione light di cui è appassionata e pure discreta atleta. Quindi, il like alle ultime, sensualmagiche foto ‘natalizie’ di Elisabetta, appassionatamente, Matteo Salvini l’ha messo. E ha fatto bene, che la Bellezza va omaggiata, o no?

Stefano Mauri