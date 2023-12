Emma Marrone e il suo nuovo inizio anche con ‘Iniziamo dalla fine’

“Perché una fine non è sempre un male, può essere il momento di svolta, quello in cui finalmente ci vedi chiaro, in cui riparti”.



Così, intervistata dal quinto Il Mattino di Napoli, tempo fa, Emma Marrone, con poche parole descrisse il suo pezzone: ballata davvero bella ‘Iniziamo dalla fine’. E con questa canzone meravigliosa, scritta con e per lei da Davide Simonetta e Paolo Antonacci, l’artista salentina apre i suoi concerti, unici e avvolgenti, in giro per l’Italia.

‘Souvenir In Da Club’ va alla grandissima con la cantautrice Pop Rock che, quando canta ‘L’amore non mi basta’, scende tra la sua gente per cantare, ballare e interagire coi fan.



E non mancano baci, gin and tonic e abbracci nelle sue discese in platea poiché Emma è una di loro, una di noi. Ah così lo scorso primo dicembre, in collegamento in diretta con Anna Pettinelli e Sergio Friscia, sulle frequenze di Rds, la protagonista di questo 2023 in musica che volge al termine ha raccontato ‘Amore Cane’, altro suo successone: “Amore Cane nasce principalmente come mio esperimento musicale. La mia voce è diversa, sottile e leggera, e si mette a servizio di questa poesia d’amore scritta col coltello tra i denti. Se l’amore è un cane che viene dall’inferno. L’intervento successivo di Lazza, racconta un altro punto di vista della stessa storia, e lo rende un brano trasversale, che può arrivare a tutti”.



Stefano Mauri