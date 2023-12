GattiCuore Juve: Rabiot e Federico Gatti spingono in alto la Vecchia Signora

“Ultimi due minuti? Come posso raccontarteli, non lo so neanche io, è un’emozione pazzesca segnare un gol così importante. Prima della partita ci eravamo detti che dovevamo essere primi. Spiace per il gol preso, sono 3 punti che pesano tantissimo”. Lo ha detto Federico Gatti, a Dazn, dopo aver segnato la rete decisiva nella vittoria della Juve a Monza.



Sullo scudetto: “Assolutamente, giochiamo per quello. Il discorso prima della partita era quello. È stata una partita durissima, loro sono una squadra tosta, compatta. L’anno scorso abbiamo fatto 0 punti con loro, è stata una vittoria importante. Io vivo per questo gruppo. Sono disposto a mettere da parte tutto per loro. Sono contento che mi ripaghino così, sono la mia seconda famiglia. Passo più tempo con loro che con la mia prima famiglia. Errore l’anno scorso su Gytkjær? Il duro lavoro paga sempre, posso solo dire questo. Se ci ripenso, un anno dopo sono qua alla Juve. L’anno scorso ho sbagliato ma abbiamo lavorato duramente”.

Non si vince per caso 2 reti a 1 in casa del Monza. La Vecchia Signora non deve vincere lo Scudetto ma è la’ in alto dove osano le aquile. E Rabiot è il suo tuttocampista.

Stefano Mauri