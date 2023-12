Emma Marrone e i suoi baci ‘Souvenir’: “C’è bisogno di amore”

“Ma quanto stai lavorando? Sei un fiume in piena che non ti fermi mai” così Anna e Sergio hanno accolto nei giorni scorsi, in collegamento Emma Marrone a Rds. Ovviamente Anna Pettinelli ha raccontato come in questi giorni i giornali stanno parlando del bacio che Emma ha dato ad un fan durante la tappa milanese del tour, e ha chiesto alla cantante come sia possibile che parlano più di questo che del nuovo singolo e del tour.



“Io riesco a dare solo amore alle persone, è una cosa molto bella che sta succedendo in tour. Ogni tanto passo nel pubblico e mi limito qualcuno. È un bacio simbolico, se potessi me li bacerei tutti. È un modo per ringraziare, è una cosa tenerissima, mi capita di baciare a stampo anche i miei amici. È un senso di fiducia, in un momento dove c’è molta violenza, c’è bisogno di amore.”

Stefano Mauri