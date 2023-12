Morgan mi consenta: non è che Davide Simonetta scrive canzoni per tanti perchè è bravo e ricercato?

Morgan continua la sua “lotta” in solitaria contro X Factor e la presunta ‘cricca’? Risposta affermativa, dopo la bordata sugli Stunt Pilot (gruppo in gara con Dargen D’Amico), dove ha segnalato che Zo Vivaldi avrebbe lavorato per Fedez, ora il cantautore – opinionista ha messo nel mirino gli autori dell’inedito di Angelica Bove (team Ambra) intitolato ‘Spudoratissima’, tra i quali figura Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco. Ricordate?

Tra Davide, ricordiamolo tra i migliori autori, produttori, arrangiatori e compositori in attività, e Morgan erano già volate scintille, provocate dal secondo, a fine ottobre, quando l’ex giudice aveva definito banale, la canzone ‘Bellissima’, scritta dal musicista cremasco per Annalisa. Ora, dopo essere stato licenziato da X Factor, il leader dei Bluvertigo non perde occasione per criticare Fedez e alcuni suoi periodici collaboratori. Ma non è che semplicemente Davide Simonetta, dopo aver vinto, tra le altre cose il Festival di Sanremo co scrivendo per Mengoni e, aver scritto successi per tanti artisti pluripremiati, scrive e lavora perché è bravo e lo merita?

Stefano Mauri