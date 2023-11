Gigi Maifredi attacca ancora Max Allegri. Per il futuro perché la Juve non pensa a mister Thiago Motta?

Nei giorni scorsi a TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto nuovamente l’ex allenatore della Juventus Gigi Maifredi per parlare di cose bianconere.



E il trainer opinionista bresciano ha attacca ancora il,collega juventino nel seguente modo: “Il lavoro di Allegri è sotto la media. Senza essere drammatici o cattivi, sta facendo il compitino. Il campionato è molto lungo. Vediamo come andrà avanti e tireremo le somme, ma credo che l’Inter sia la squadra più forte da anni e che abbia raccolto poco. Potrebbe essere l’anno buono per i nerazzurri. L’allenatore bravo non è quello che vince, bensì quello che migliora i giocatori”.



Lasciamo a Gigi Maifredi ciò che è suo e torniamo all’attualità della Juventus che avrebbe messo gli occhi su Lewis Ferguson, mezzala scozzese del Bologna nel mirino dei dirigenti bianconeri, al lavoro per consegnare a Max Allegri un rinforzo per la mediana. L’identikit stilato dal tecnico è il seguente: un centrocampista che già conosca il calcio italiano e abile nell’inserirsi in zona-gol. Ah il club rossoblu bolognese, ex team di Maifredi, è allenato da Thiago Motta, allenatore interessante che, alla Juve per il dopo Allegri, mah potrebbe fare meglio del ricercatissimo illustri ex Antonio Conte. No?

Stefano Mauri