Elodie: “Spogliarsi è un gioco per raccontare e significa sentirsi liberi di esprimersi”

Si’, tra voce, canzoni, balli, balletti, bellezza, bravura, show e sensualità, Elodie sta facendo impazzire i palazzetti con il suo tour musicale. L’esibizione a Milano, in particolare è stata elettrizzante, Roma commovente con la cantante che ha fatto cantare e ballare i suoi fan con un grande show. Come sempre, non sono mancate le critiche dei soliti haters, dei rosiconi di chi cerca luce sparlando di cose altrui e di quanti non hanno perso l’occasione per accusare l’artista romana di essere “sempre troppo nuda“.

Così Elodie, in un’intervista a GQ, ha voluto chiarire una volta per tutte l’aspetto della nudità, che spesso viene mal interpretato: “C’è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne. Non faccio parte della generazione Z, ma sicuramente faccio parte di una nuova generazione di italiani e in qualche modo questo mi rende molto orgogliosa perché noi siamo un Paese stupendo di gente stupenda”.

Stefano Mauri