Ma Chiara Ferragni sarà pur libera di farsi la maxi cabina armadio nella casa nuova, o no?

Cinque anni felici nell’attico di CityLife non si dimenticano facilmente. Ora Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia più social del mondo vivono in un super attico, sempre in CityLife a Milano, nel complesso Residenze Libeskind 2, realizzato dall’architetto di fama mondiale Daniel Libeskind. Ah… suo malgrado, Chiara da Cremona è finita nuovamente nell’occhio del ciclone. Il motivo? La sua nuova cabina armadio, mostrata attraverso un video nella nuova, grandissima e lussuosissima dimora, però, al rapper è scappata una ripresa che ha svelato ai fan un ambiente inedito.

“Questa è tipo La Rinascente”, ha annunciato Fedez, riprendendo la moglie all’entrata della stanza che custodirà gli indumenti dell’influencer. “Guardate fino a dove va”, ha aggiunto indicando la fine della cabina armadio e lasciando intuirne quindi la grandezza. “No spoiler”: con due parole Ferragni ha provato a fermare il marito. Ma Fedez, preso dall’entusiasmo, ha chiesto: “Posso fare una piccola corsa? Riprendendo per terra…”. A passi veloci il cantante ha percorso il lungo ambiente della casa. La scenetta ha diviso gli utenti sui social. Se molti hanno manifestato la loro invidia nei confronti di Chiara Ferragni con commenti come “Anche oggi ci siamo svegliati poveri e non nella cabina armadio di Chiara Ferragni” o “La cabina armadio di Chiara Ferragni è più grande di casa mia”; qualcun altro ha puntato il dito contro l’influencer. “L’ostentazione”, “Che inno allo spreco”, “Immagini offensive”, hanno scritto alcuni in risposta ai video circolati in rete. Ora ma i Ferragnez, coi guadagni del loro lavoro, beh saranno liberi o no di farsi un armadio gigante?

Stefano Mauri