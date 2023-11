Emma Marrone il 31 dicembre protagonista a Siena. E in un video, l’artista salentina ha svelato il segreto della luminosità di Elodie

Ci avete fatto caso? Nonostante i tanti impegni uno dietro l’altro, Elodie è sempre impeccabile, anche durante le date del tour che sono per tutti gli artisti entusiasmanti, ma anche molto faticose. Come fa a restare sempre così in forma? A rivelarlo è stata Emma Marrone.

La cantante salentina e Elodie si conoscono da anni, per la precisione dal 2015, anno della partecipazione al talent show di Maria De Filippi che vide arrivare la romana seconda classificata. Finita l’esperienza, le due continuarono a collaborare, e non solo Emma produsse il suo primo album Un’altra vita, ma Elodie aprì anche i suoi concerti l’anno successivo. Da allora sono rimaste molto legate, e la Marrone non poteva non essere presente alla data di Assago dell’amica.

Così, munita di smartphone, si è addentrata, nelle vesti di cronista investigativa nel backstage del concerto, riuscendo anche a entrare nel camerino di Elodie, immortalandola, simpaticamente, in una delle Storie poi pubblicate sui social, mentre si sottoponeva a uno dei suoi rituali di bellezza prima di salire sul palco.

In cosa consiste? Nientemeno che in una maschera di bellezza da applicare per qualche minuto sul viso per rendere più luminoso il viso.

E’ già tempo di festività natalizie, ed Emma sarà la protagonista principale della notte di San Silvestro in Piazza del Campo a Siena. Ci sarà da cantare, ridere e ballare. Si comincia alle 21.45 con il duo comico PanPers, per proseguire con il concerto di Emma alle 22.45 quindi dalla mezzanotte e trenta il dj Angelo di Radio Dj.

Stefano Mauri