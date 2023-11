Davide Simonetta prosegue il suo 2023 magico in amore (con la futura sposa Veronica Ferraro) e in musica pure con Achille Lauro

“Roma portaci fortuna”: così, via Instagram, l’influencer Veronica Ferraro, nei giorni scorsi ha scritto sotto a una fotografia, scattata nella Capitale, che la vede ritratta insieme al compagno e futuro marito Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco. Sulle rive del Tevere per lavoro (non manca mai ed è bravissima nella sua professione) e un pochino di relax, Veronica e l’amica e collega Chiara Ferragni, al Made in Italy (e non solo), mai banali, donano luce vera che illumina.

Ah, pure Simonetta: autore, produttore, compositore e arrangiatore musicale coi fiocchi, trionfatore col pezzo cantato da Marco Mengoni (scritto in sinergia con Davide Petrella) al Festival di Sanremo 2023 (scriverà canzoni per qualcuno alla prossima kermesse festivaliera?), sta vivendo un 2023 magico. Annalisa, grazie proprio alle canzoni scritte con lei da Davide (e Paolo Antonacci) è sugli scudi da un anno. Emma Marrone, con la ballata ‘Iniziamo dalla fine’ (Made in Simonetta) fa cantare, ballare e pensare tutti. Ah … (pure) dietro all’ultimo successo di Achille Lauro (ritorno all’Ariston per lui al prossimo Festival?), appena uscito, beh c’è la mano ispirata di Davide da Bagnolo. Allora, il sound di Stupidi ragazzi proviene dal mondo UK garage anni ‘90 e fonde, grazie alla musica elettronica, un brano pop alle basi urban. È stato scritto da Achille Lauro con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Zef e Simon Pietro Manzari ed è prodotto da Davide Simonetta e Zef. Questo nuovo capitolo del poliedrico artista racchiude una storia di ragazzi, vittime dei loro amori e del loro destino. Dulcis in fundo: complice il successo dell’album E poi siamo finiti nel vortice, si vocifera da più parti di una sua possibile partecipazione, con un brano da favola, di Annalisa all’ultima passerella festivaliera (forse) di Amadeus tra due mesi. Sarà vero?

Stefano Mauri