Morgan contro tutti, Fiorello ‘assolve’ il suo essere personaggio. I Ferragnez traslocano

Mentre Fedez, con la moglie Chiara Ferragni svela che nella nuova casa c’è pure la misteriosa, ma non troppo, ‘Stanza dell’Amore’, beh, è arrivato il gran giorno: con un po’ di nostalgia ma tanta emozione, la famiglia Ferragnez ha lasciato la vecchia casa in CityLife, dove ha trascorso gli ultimi cinque anni, per trasferirsi a pochi metri di distanza nel nuovo attico.

Intanto Morgan, ormai ex giudice di X Factor, dove condivideva l’avventura col già citato Fedez, Ambra e Dargen D’Amico, ecco è stato ‘licenziato’ dal Talent Show di Sky. Questo, affidato ai social e alle televisioni, il Morgan pensiero in merito: “Hanno compiuto in illecito del tutto fuori dalla legge. Non si può licenziare un lavoratore senza una ragione. E’ un delirio totale, qui si sta compiendo l’editto satellitare, esattamente come l’editto bulgaro, quando Berlusconi licenziò Biagi dalla Rai. Ho avuto il torto di andare a scompigliare gli interessi di una lobby allucinante. Io, lì, sono visto come uno che rompe i progetti, sono tutti connessi. La mia testa l’hanno chiesta tutti. Dietro le quinte sono successe cose contro di me, con la presenza di altre persone e delle telecamere. Fedez mi ha detto cose orrende e diffamanti, mi ha aggredito mentre ero in camerino con mia figlia di tre anni, che ho dovuto abbracciare per tranquillizzarla, con lui che batteva i pugni sulle pareti dicendo che i depressi si sarebbero tutti scagliati contro di me, e ha chiesto il mio licenziamento urlandomi pezzente davanti a tutti. Gridava come un pazzo, faceva accapponare la pelle. Non è paragonabile alla mia ironia, dopo che loro mi avevano provocato sin dalla prima puntata. Un’inimicizia pazzesca, bullismo puro”. Ah pure Fiorello, a Viva Rai Due è piombato sull’affaire Morgan: “E’ un grande artista, gli riconosco genuinità, anche se a volte può risultare scomodo. Poi denuncia Sky? Hanno 28 avvocati. I Ferragnez? Ne hanno 37. Può denunciare noi, che a difenderci abbiamo al massimo Luca Sardella. Se prendete Morgan per fare Morgan, non dovete sorprendervi se poi fa Morgan”. Mah… aspettando il Festival di Sanremo, quindi per ora le polemiche nazionalpopolari arrivano da X Factor, ora però parli la musica. No?



Stefano Mauri