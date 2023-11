Chiara Ferragni e Fedez nella nuova casa a Milano. E il rapper replica a Morgan

Due video ad hoc, ovviamente postati via social: così Chiara Ferragni e Fedez, da tempo attenti a spoilerare filmati sul loro nuovo nuovo appartamento extra lusso, rendendo pubblici i ricordi che hanno collezionato nella prima vera casa da marito e moglie, hanno appunto salutato la vecchia casa.



Cinque anni felici nell’attico di CityLife non si dimenticano facilmente. Ora la famiglia più social del mondo vive in un super attico, sempre in CityLife a Milano, nel complesso Residenze Libeskind 2, realizzato dall’architetto di fama mondiale Daniel Libeskind. Ah, premiato col Tapiro da Striscia la Notizia, così Fedez, durante ‘Striscia la Notizia, ecco ha detto la sua sul cosiddetto caso Morgan: “Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui, semmai è successo il contrario. Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto”. Già cosi’ il rapper ha replicato alle parole con cui Morgan ha raccontato un episodio che sarebbe avvenuto nel backstage di X Factor (“Dietro le quinte sono successe cose orrende contro di me, Fedez mi ha detto cose orrende e diffamanti” ha raccontato Morgan nell’intervista a Repubblica.

Anche sulla presenza di una ‘cricca’ che a X Factor deciderebbe tutto, Fedez ha commentato con Staffelli: “Ad aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l’hanno preso. La situazione è stata gestita malissimo fin dall’inizio, vedi l’infelice uscita omofoba ‘messa a tacere’ con una donazione. Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa”.

Stefano Mauri