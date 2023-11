Fedez sabato ritorna in piazza Duomo a Milano per una buonissima causa

Fedez quindi, per una buona causa, riscenderà in piazza a Milano, sabato 18 novembre, per continuare la sua opera di sensibilizzazione sulle donazioni di sangue, con un maxi evento aperto a tutti. La Fondazione sostenuta dal rapper e il Civis, ovvero il Coordinamento Interassociativo dei Volontari Italiani del Sangue che riunisce Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres, allestiranno davanti al Duomo un vero e proprio “villaggio del donatore”, che, dalla mattina alle 8.30 al pomeriggio 16.30, accoglierà chiunque voglia conoscere la realtà delle donazioni di sangue, incontrando le unità mobili delle quattro associazioni, con volontari disponibili per istruire sulle modalità e l’importanza di donare sangue e plasma.

E chi lo vorrà potrà contribuire anche sul posto per donare alle autoemoteche, previa prenotazione nei giorni precedenti. Il rapper insomma mantiene la promessa fatta dopo le sue dimissioni dal Fatebenefratelli di Milano, un mese fa, dove era stato ricoverato per otto giorni e sottoposto ad un intervento d’urgenza per due ulcere emorragiche.

Ricordate? Così parlò Fedez dopo il ritorno a casa: “Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”. Non va poi ignorato, il cosiddetto “effetto Fedez”. Di cosa stiamo parlando? Dopo l’appello all’uscita dell’ospedale, rilanciato dall’influencer anche sui social, l’Avis Lombardia ha parlato di centinaia di persone che si sono messe in fila a donare sangue il giorno stesso.

