Meno male che Emma Marrone c’è! E il suo tour e’ pura magia

Emma Marrone: energica, energetica, vera, bella, brava, sexy, lanciata, ispirata, Rock e Pop, alla grandissima sta portando in giro per l’Italia il suo ultimo disco Souvenir: un album composto da nove canzoni anticipate dal singolo Iniziamo dalla fine, attualmente in radio. Emma è tornata in tour con un concerto dall’atmosfera intima e per l’occasione non sono mancati gli outfit punkrock. A spopolare sui social è stato soprattutto un look nude da urlo, perché Emma con la sua arte sa emozionare, spogliandosi da ogni pregiudizio per il suo pubblico magico… Chapeau!



Alla data zero del suo tour a Nonantola, in Emilia, al mitico Vox Club, sulle note della sua Latina, Emma Marrone ha sorpreso il pubblico twerkando in modo tanto sensuale, quanto avvolgente. I fan sono andati in delirio e il video della performance della cantante pugliese è diventato virale in poche ore sul web. Ah … è proprio il caso di dire, meno male che Emma c’è perché è una donna meravigliosa e un’artista straordinaria.

Stefano Mauri