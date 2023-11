Emma Marrone è vera ed è rimasta se stessa. Per questo è la migliore artista PopRock italiana

“Non sono la migliore, io sono Emma”: Eh già, Emma Marrone, cantante salentina in gran forma, lo ha fatto capire e scrive a caratteri cubitali sul palco, venerdì scorso, allo storico Vox club di Nonantola, data zero del suo nuovo tour in da club. La cantautrice salentina è tornata alla grandissima,a un mese dal nuovo album, Souvenir.E per dirla a modo suo: è tornata per non trasformare la sua assenza in qualcosa di brutto e per continuare a fare quello che le riesce meglio, ossia la musica.

E sul palco del mitico club emiliano Emma è stata meravigliosa, magica, potente, politica, intima, passionale, pop, sensuale, rock, brava, nuova e soprattutto vera.

E ha spiegato:“Il palco è forse l’unico posto in cui non ho paura di niente, tra la mia gente, che non mi farebbe mai del male, mai. Ho voluto mettere in scaletta non solo le hit, ma anche i brani sentimento. Ho portato una roba enorme in un posto piccolissimo, ora che ho la formazione artistica, fisica e anche mentale per affrontare il club. Perché il club è un corpo a corpo con il pubblico, non ci sono fuochi d’artificio che possono aiutarti. Su altri palchi sono fondamentali, ma qui non ci sono segreti e non puoi mentire”. Ebbene, Emma non mente e non delude mai.

Stefano Mauri