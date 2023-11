Chiara Ferragni e Fedez tra il trasloco, la stanza misteriosa e ‘The Ferragnez 3’

Ormai ci siamo, Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a traferirsi nella nuova casa, una residenza di lusso nella zona City Life di Milano. Il trasferimento è imminente, forse già entro le prossime due settimane, e tra le curiosità svelate da Fedez durante una diretta su Twitch per mettere in imbarazzo la moglie c’è stata la misteriosa stanza del ‘seghino’, secondo le parole del rapper, una stanza in cui Chiara Ferragni non ha voluto mettere le telecamere di sicurezza per dare un po’ di privacy. Di cosa si tratta? Forse lo scopriremo vivendo.

Tra una diretta e l’altra il 34enne, finalmente sereno, si è anche lasciato scappare una rivelazione legata alla docuserie che li ha visti protagonisti per due stagioni su Prime Video, The Ferragnez. L’ufficialità di una terza stagione non è arrivata da parte di Amazon, ma Fedez ha rivelato in anteprima che i nuovi episodi si faranno: “The Ferragnez 3 si farà? Sì. Ah non si può dire? Allora no, non lo so”.



Insomma, tra Chiara e Federico regna l’allegria. Già ma la cosiddetta stanza del ‘seghino’ cosa mai celera’?

Stefano Mauri