Tutti guardano o copiano (pure gli arbitri) Chiara Ferragni? La preferite truccata o al naturale?

Senza trucco e senza filtri: così Chiara Ferragni, nei giorni scorsi si è mostrata in una delle foto condivise su Instagram. Eh già… nel post sul weekend appena trascorso, l’imprenditrice digitale ha condiviso una carrellata di scatti tra i quali uno non è passato inosservato: quello in versione no make up. Una foto subito commentata dai suoi 29,6 milioni di follower e che ha diviso il popolo del web: c’è chi la loda per il coraggio di mostrarsi al naturale e chi sottolinea che “il trucco fa molto”. Ah… non è la prima volta che Chiara da Cremona si mostra così su Instagram: più volte infatti si è lasciata immortalare senza filtri tra le mura di casa e perfino con ciò che rimane del make up quando si va a letto senza struccarsi.

Del resto, le foto no make e no filtri sono ormai un trend tra le star: sono sempre di più, infatti, le celebrità che condividono selfie al naturale per rivendicare il diritto di mostrarsi come si è anche sui social, senza filtri e senza trucchi. Detto ciò, la Ferragni è più bella truccata o naturale?

Ah… lo sapete che per promuovere un’originale campagna di reclutamento, gli arbitri di Champions League hanno copiato la Ferragni in versione Festival di Sanremo 2023. Ricordate? A febbraio la Ferragni scese la scala delll’Ariston con scritto sulle spalle “Pensati libera”. Gli arbitri invece hanno riportato la frase: “Be a referee”.

Copiata, guardata, spiata, Chiara Ferragni fa sempre notizia. E anche con lei oggi il capoluogo cremonese fa audience.

Stefano Mauri