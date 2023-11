Chiara Ferragni in politica? Per il governatore della Campania Vincenzo Luca è meglio puntare su Fedez

No ai tatuaggi per i 50enni, bocciatura per la musica trap, sì alla candidatura di Fedez. Questa, l’estrema sintesi dell’intervento di Vincenzo De Luca, un autentico show il suo, a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Mr. Marra. Il governatore della Campania, nella sua ospitata è entrato a gamba tesa sul suo mondo ‘Dem’: “Abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte, di anime morte che non rappresentano nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi”.

De Luca ha poi ammonito’ Fedez per il celeberrimo bacio con Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023: “Eri avvinghiato ad un mollusco, un lombrico e ti slinguazzavi… Non lo fare più. Fatti dire un’ultima cosa. Avrei dovuto sfotterti per come stai combinato, invece ho esigenza di dirti una cosa. Hai avuto un’esperienza umana terribile: hai affrontato un tumore, hai avuto un’operazione chirurgica e un secondo intervento. Hai affrontato queste prove della vita con coraggio e generosità, hai utilizzato questi momenti difficili per dare coraggio agli altri. Hai dimostrato di essere un uomo e io ti voglio bene”.

“Mi ha quasi fatto commuovere, contraccambio”, la replica di Fedez, sorpreso e toccato.

Stefano Mauri