Fiorello ci ha burlato tutti, ma Fedez e Chiara Ferragni al Festival farebbero bene

“Allora che Fedez faccia il direttore musicale dopo Amadeus ci sta. Ha un gusto musicale incredibile, mi piace”, ha commentato Fiorello, che è stato protagonista sul palco dell’Ariston nel 2020 e nel 2021. Tutto bello, tutto giusto, ma c’è una sorpresa: a parlare in diretta al telefono con Fiorello non era il vero Fedez. Eh già quelli che “Aspettando Viva Rai 2!” hanno confezionato una bella burla delle loro, accendendo l’Italia col sussurro che indicava Fedez nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo. Ecco il pensiero del diretto interessato:



“Amici giornalisti, non ero io. Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte?”. E, ancora: “Mi sono appena svegliato e sono su tutti i giornali. Ma che roba assurda è? Sembravo io, davvero… Quel Pir… di Fiorello ha fatto finta che io fossi al telefono, ma era un tipo che parla come me. In più l’ad di Rai ha fatto finta di stare al gioco, ma come è possibile?”. Fedez ha anche pubblicato un audio di Fiorello in cui lo prende in giro per lo scherzo.

Dato a Fiorello ciò che è di Fiore, Fedez alla direzione artistica e Chiara Ferragni alla conduzione, al Festival di Sanremo non farebbero male però, no?

Stefano Mauri