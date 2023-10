Emma Marrone: “Raga vi voglio bene. Non vedo l’ora di abbracciarvi Indaclub”

Emma Marrone, via social, si è rivolta ai fan, ricordando ancora una volta a tutti, beh che ha una voglia matta di tornare a esibirsi, dal vivo. Ecco il suo annuncio: “Raga vi voglio bene.. non vedo l’ora di abbracciarvi tutti Indaclub.”

Intanto, la canzone di Emma, Iniziamo dalla fine, arrivata dopo i successi estivi di Mezzo mondo, e Taxi sulla Luna (la bellissima ballata estiva, a tratti underground, cantata con Toni Effe), continua a girare e spacca.

Ma è tutto l’album: ‘Souvenir’ comunque gira, emoziona, incanta e non stanca, da autentico ‘Manifesto’ di sopravvivenza a questi folli, sclerati, fluidi tempi moderni qual è. Con questa hit, Emma, Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e Paolo Antonacci, beh… si sono superati: Chapeau! E ora, uscito appunto il nuovo album, Emma è pronta quindi a tornare in tour con Souvenir in da Club, un modo per vivere in maniera esclusiva questo capitolo musicale della sua carriera: appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini musicali in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di ‘Souvenir’. Si parte per il viaggio il prossimo 10 novembre.

Stefano Mauri